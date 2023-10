Stadtwerke Erfurt präsentieren Karrierechancen

Erfurt. Im Atrium der Erfurter Stadtwerke wird vom 18. bis zum 20. Oktober die 24. Ausbildungsmesse stattfinden. 30 Aussteller präsentieren Karrierechancen.

Ausbildungsmöglichkeiten, Duale Studiengänge und vieles mehr können Schüler und alle anderen Interessierten auch 2023 wieder bei den Stadtwerken Erfurt entdecken. Während der 24. SWE Ausbildungsmesse vom 18. bis 20. Oktober wird das Atrium der Stadtwerke in der Magdeburger Allee zum Mittelpunkt der Berufsorientierung. „Jeweils ab 9 Uhr stellen Thüringer Ausbildungsbetriebe und Institutionen ihre Karrieremöglichkeiten vor. Schülerinnen und Schüler können direkt mit den Verantwortlichen oder Auszubildenden in Kontakt treten“, so Udo Bauer, Ausbildungsleiter bei der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Jugendliche ab Klassenstufe 8 finden hier umfangreiche Informationsmöglichkeiten zu den Ausbildungsberufen der Stadtwerke Erfurt Gruppe und zu den verschiedenen Ausbildungsbereichen weiterer Thüringer Unternehmen. An über 30 Ausstellerständen und in der Fahrzeug- und Technikschau können Beispiele aus der berufspraktischen Ausbildung begutachtet werden. Wer will, kann seine praktischen Fähigkeiten u. a. beim Erstellen kleiner elektrischer Schaltungen unter Beweis stellen oder 3 D-Druck live erleben. Auszubildende der beteiligten Unternehmen stehen den Schülern gern Rede und Antwort. Natürlich gibt es auch Informationen zu den Einsatzgebieten nach Lehrabschluss.