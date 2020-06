Misstrauen am Telefon ist wichtig: Beim geringsten Zweifel legt man besser gleich auf. (Symbolbild)

Erfurt. Achtung! In Erfurt häufen sich Anrufe von vermeintlichen Stadtwerke-Mitarbeiter, die nach Kundennummern oder Zählerständen fragen.

Stadtwerke Erfurt warnen vor dubiosen Anrufern

Erfurter Haushalte erhalten in den vergangenen Tagen verstärkt Anrufe von angeblichen Stadtwerke-Mitarbeitern. Dabei werde nach den Kundennummern oder nach Zählerständen gefragt. Die SWE Energie GmbH weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seitens der Stadtwerke keine Geschäfte am Telefon gemacht werden.

Keine persönlichen Daten weitergeben

Weiterhin sollten keine persönlichen oder sensiblen Daten weitergegeben werden, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Die Betrüger verwenden den Angaben zufolge Erfurter Telefonnummern. Bei derartigen Anrufen oder bei Unsicherheiten sollte am besten gleich das Kundenzentrum der SWE unter der Nummer 0361 564 -1010 kontaktiert werden.

