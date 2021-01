Stadtwerke fördern 21 Projekte: Erfurter können abstimmen

Mehr als 50 Vereine, Kindergärten und Schulen haben sich für die Projektförderung der Stadtwerke beworben. Auch in diesem Jahr werden jeweils fünf Vorhaben aus den Bereichen Bildung, Sport, Soziales und Kultur sowie ein Buga-Projekt mit je 1000 Euro unterstützt.

Wie die Stadtwerke mitteilen, werden aktuell gerade die Bewerbungen gesichtet. Eine Jury entscheidet über die Auswahl, aber auch die Erfurter können mit abstimmen. In diesem Jahr ist das in der Kategorie Sport der Fall. Dafür sind neun Bewerbungen eingegangen. Die fünf Projekte mit den meisten Stimmen der Erfurter machen das Rennen.

So geht’s: Ab Montag, 18. Januar, wird im Internet abgestimmt. Jeder kann bis zum 27. Januar für bis zu fünf Prokete abstimmen.

Hier geht es zum Voting