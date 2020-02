Erfurt. Ein Armband, das die Schwimmleistung misst, soll nun in den hiesigen Schwimmhallen genutzt werden. Die Stadtwerke wollen die Bürger so animieren, häufiger schwimmen zu gehen.

Challenge accepted: Virtuelle Schwimmtour durch Erfurts Bäder

„Im Wasser ist man nur noch ein Siebtel so schwer wie an Land“, sagt Kathrin Knabe-Lange, Betriebsleiterin der Stadtwerke Bäder GmbH. Um die Erfurter für die gesundheitsfördernde Wirkung des Schwimmens zu sensibilisieren, planen die Stadtwerke jetzt eine Bäder-Challenge, und zwar mit Hilfe von Swimtag, der Trainingshilfe, die über ein Armband automatisch alle Daten beim Schwimmen misst und in einer App auflistet.

Sie erfasst die Trainingseinheiten, die Anzahl der Bahnen, den Schwimmstil, Pausenzeiten und das Tempo. Sogar die Kalorienzahl und die Schlagfrequenz können ermittelt werden. Übersichtliche Diagramme und Statistiken listen das eigene Fitnesslevel auf und zeigen Bestzeiten an.

Johannesplatz und Stotternheim sind erst mal außen vor

„Am 1. Februar starteten wir mit der großen Bädertour. Jeder kann mitmachen“, sagt Kathrin Knabe-Lange. „Wir haben jetzt unsere eigene Challenge und fangen erst mal klein an mit einer 20,5 Kilometer langen Strecke. Sie führt von der Roland Matthes Schwimmhalle über das Freibad Möbisburg (6,7 km) zum Dreienbrunnenbad (5,2 km), weiter zum Nordbad (4,1 km). Zurück geht es dann zur Roland Matthes Schwimmhalle (4,5 km)“, sagt Kathrin Knabe-Lange und erklärt damit, warum Schwimmhalle Johannesplatz und Strandbad Stotternheim erst mal außen vor sind.

Wer mitmachen will, braucht nur seine E-Mail-Adresse, um sich in der App von Swimtag anzumelden. Bis 30. Juni 2020 ist Zeit, die 410 Bahnen in der Roland Matthes Schwimmhalle abzuschwimmen - die Bädertour ist natürlich rein virtuell. Dafür muss niemand ins Freibad. Die Armbänder können am Empfang der Roland Matthes Schwimmhalle ausgeliehen werden. Für die Mitgliedskarte sind einmalig 10 Euro zu bezahlen und 5 Euro Pfand. Das Ausleihen des Armbandes ist kostenlos. Jeder Teilnehmer, der die Bäder-Challenge abschließt, bekommt einen Gutschein für Schwimmen und Sauna im Wert von 13,80 Euro.

