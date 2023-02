Zu mehreren Störungen durch alkoholisierte Feierende kam es in der Nacht auf Sonntag in Erfurter Diskotheken. (Symbolbild)

Stark verletzter Mann bei Schlägerei in Erfurter Diskothek

Erfurt. Zu Polizeieinsätzen in einigen Erfurter Diskotheken kam es in der Nacht auf Sonntag. Bei einer Schlägerei wurde ein 30-Jähriger stark verletzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in verschiedenen Diskotheken in Erfurt zu alkoholisierten Störungen und darauf folgenenden Polizeieinsätzen. Bei einer Schlägerei zwischen 20 Personen wurde nach Angaben der Polizei ein 30-Jähriger durch Schläge und Tritte stark verletzt.

Er musste von Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Eine zweistellige Anzahl an Beamten aus drei Dienststellen war dabei im Einsatz. Zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam es wegen einer Lappalie.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

