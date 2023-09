Starkstromtrasse in Erfurter Vorort: Hier gibt es die neuesten Infos

Kerspleben. Die Stromtrasse vom Südharz nach Erfurt sorgt für Diskussionen. Nun will Projektbetreiber „50hertz“ mit Fakten Zweifel ausräumen.

Die umstrittene Stromfernleitungstrasse „Südharz“ wird den möglichen Anrainern in der kommenden Woche erläutert. Wie das Unternehmen „50hertz“ mitteilt, ist dabei ein Dialog-Mobil in Orten entlang des Trassenverlaufs unterwegs.

Das Team um Projektleiterin Inga von Mensenkampff stellt während der sogenannten Dialog-Mobil-Tour vor Ort den aktuellen Planungsstand zum Abschnitt Süd des Projektes Netzanbindung Südharz und die nächsten Schritte im Genehmigungsverfahren vor. In Kerspleben hält das Info-Mobil am 27. September (15 bis 18 Uhr) am Dorfplatz 8, in Großrudestedt am selben Tag von 10 bis 13 Uhr auf dem Karl-Marx-Platz.