Start mit Fragezeichen für Projekte am Erfurter Petersberg

Auf dem Petersberg-Plateau wird bereits für die Buga gebuddelt. Bald beginnen auch die Arbeiten am Hang – vermutlich. Es geht um zwei Großprojekte, für die Bäume gefällt werden müssen, wogegen wiederum geklagt wird. Bevor es noch komplizierter wird, sortieren wir das Ganze mal ein bisschen.

Der Buga-Ausschuss hat den Auftrag für den Bau des „Zickzackweges“ vergeben. Das ist der serpentinenförmige Panoramaweg vom Domplatz zum Plateau, der den barrierefreien Aufstieg ermöglichen soll. Der Weg soll an einem Glasfahrstuhl an der Festungsmauer enden, mit dem die Besucher dann zum Plateau hoch schweben.

Am Osthang sollen 23 Bäume fallen

Bevor die Arbeiten beginnen, will die Stadt im Februar in diesem Abschnitt Bäume fällen lassen. Sie stehen teils dem Aufstieg selbst, teils dem Fahrstuhl im Weg, für den ebenfalls bereits erste Rohbauarbeiten ausgeschrieben sind. Laut Buga-Dezernent Alexander Hilge (SPD) handelt es sich um zwölf Bäume vor allem am oberen Rand des östlichen Wäldchens nahe der Mauer. 14 Fällungen waren ursprünglich geplant.

Von der Fällaktion sind aber auch elf Bäume betroffen, die laut Hilge von der Rußrindenkrankheit befallen oder abgestorben sind. Hintergrund sind also nicht Baumaßnahmen, sondern die Verkehrssicherheit. Zwölf Bäume für Weg und Fahrstuhl und elf kranke Bäume macht zusammen 23 Bäume am Osthang.

105 Bäume sind am Westhang zur Fällung vorgesehen

Am Westhang soll der Bastionskronenpfad verlaufen, der in zwei Bauabschnitten beauftragt wurde. Der erste Teil ist eine Aussichts-Plattform mit Doppelbrücke über die Straße Lauentor zur Bastion Martin. Den zweiten Teil bildet der Baumkronenpfad durch das westliche Wäldchen.

Für den Kronenpfad müssten 17 Bäume weichen. Hinzu kommen um die 80 Bäume im Wäldchen, die an der Rußrindenkrankheit leiden und etwa acht Bäume, die für die Doppelbrücke zur Bastion Martin fallen sollen. Zusammen sind das 105 Bäume im und am Rand vom westlichen Wäldchen.

Am meisten umstritten sind die gesunden Bäume, die für den Baumkronenpfad weichen sollen. Um sie zu retten, hatte die Bürgerinitiative (BI) „Stadtbäume statt Leerräume“ ein Bürgerbegehren starten wollen. Die Stadt hielt das nicht für zulässig, wogegen die BI klagte.

Bekommt sie Recht, darf sie das Bürgerbegehren durchführen. Das hätte für den zweiten Bauabschnitt des Bastionskronenpfades aufschiebende Wirkung – bis zur Buga würde dort nichts mehr passieren.

Stadt will auf Urteile warten

Im westlichen Wäldchen will die Stadt Bäume fällen lassen, die von der Rußrindenkrankheit befallen sind. Foto: Marco Schmidt

Der BUND hat ebenfalls geklagt und zweifelt auch die Fällung der kranken Bäume an. Beide Wäldchen sind Geschützte Landschaftsbestandteile. Die Klage ist laut Hilge so formuliert, dass sie bei Erfolg jegliche Fällung und damit jegliche Bauarbeiten unterbinden würde.

Die Stadt hat die Aufträge für die Bauarbeiten und die vorbereitenden Fällungen vorsorglich erteilt. „Wir warten, bis das Gericht entschieden hat“, sagt Hilge über die Umsetzung.

Der Dezernent hofft er auf Urteile vor dem 18. Februar, an dem die Fällungen beginnen sollen. Sollte das Gericht zwar im Sinne der Stadtverwaltung, aber später entscheiden, schließt Hilge nicht aus, dass per Sondergenehmigung auch noch dann Fällungen erfolgen, wenn sie vom Vegetationszustand her eigentlich nicht mehr erlaubt sind.

Stadtpolitik mischt in der Diskussion mit

Bei so vielen offenen Punkten mischt auch die Stadtpolitik weiter mit. David Maicher von den Grünen etwa mahnt die Stadt noch einmal an, vor den Fällungen die Gerichtsverfahren abzuwarten, „um einen Aufschrei zu vermeiden“.

Maicher verweist zudem auf offizielle Infos aus dem Jahr 2018, in dem die Kompromiss-Variante des Zickzackweges ohne Eingriff in das östliche Wäldchen erfolgen sollte. Die zwölf zu fällenden Bäume für Weg und Fahrstuhl würden dieser Auskunft nun widersprechen.

Für Peter Stampf (Freie Wähler), dem Chef des Buga-Ausschusses, besagte der Kompromiss hingegen „einen so geringen Eingriff wie möglich“. Er nennt die zu fällenden Randbäume „Wildwuchs“. Die Maßnahmen seien so, wie sie jetzt stattfinden sollen, beraten und und von allen Fraktionen beschlossen worden. Wer sich mit dem Thema beschäftige und die Ausschuss-Protokolle lese, müsse das wissen.

„Die Buga soll im April 2021 eröffnet werden“, sagt Stampf. „Wir können nicht immer in laufende Verfahren eingreifen und auf der Zielgeraden noch einmal alles in Frage stellen.“