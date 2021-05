Statistik am Klärchen

Anja auf Achse: Anja Derowski kann endlich wieder aufs Rad steigen

Endlich kann ich sie wieder gebrauchen: meine rechte Hand. Eine OP war notwendig, so dass diese Kolumne vier Wochen ruhen musste. Auf Achse war ich also nur zu Fuß. Um den Radlenker festzuhalten, fehlte die Kraft in der Hand. Und einarmiges Radeln ist auf Dauer auch nicht der Burner.

So spazierte ich also ein bisschen Erfurt ab. Petersberg und Geraaue gehörten auch dazu. Im Klärchen war es so richtig voll. Familien tummelten sich am Wasser, Kinder radelten den Weg entlang. Und wieder zurück. Und wieder vor. Sie hatten ihren Spaß, das war offensichtlich. Ich schaute mir das Ganze aus der Nähe an.

Die Radzählsäule hatte es ihnen angetan. Sie verfälschten ein bisschen die Statistik, sozusagen. Doch sie war nur im Testbetrieb. Ein paar Tage später war die Säule mit einer Folie abgedeckt. Heute nun wird sie offiziell eingeweiht, ebenso wie der Radweg zwischen Schlüterstraße und Gispersleben, der nun komplett befahrbar ist. Sicherlich wird es wieder kleine und große Fahrer geben, die die Säule ein wenig ins Schwitzen bringen.

Doch in der Summe wird es spannend, wie viel Radfahrer dort täglich entlangkommen. Diese Verbindung ermöglicht ein flottes Vorankommen – und erfordert viel gegenseitige Rücksichtnahme. Denn auch Fußgänger sind unterwegs und die sind bekanntlich langsamer. . .