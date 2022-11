Steigerwald statt Wüste

Michael Keller geht das Fußballherz auf – aber nicht bei Bildern aus Katar, sondern bei RWE im Steigerwaldstadion

Es ist dies nicht der Sportteil, aber dennoch soll an dieser Stelle ausnahmsweise etwas für das Erfurter Selbstwertgefühl getan werden, auch wenn es mit anstrengenden Leibesübungen zu tun hat.

Lange Jahre schlich der RWE-Fan mit gramgebeugtem Haupt durchs Leben, musste Spott und Häme ertragen und war nicht selten Zielscheibe für Giftpfeile aus dem Saaletal. Nun sieht die Welt anders aus. Man kann nicht nur mit dem herrlichen Weihnachtsmarkt bei anderen für Eindruck sorgen, sondern auch mit dem Anblick der Tabelle der Regionalliga Nordost, deren Spitze seit Samstag die „Goldfüße vom Steigerwald“ zieren.

Momentan ballert die Gerber-Elf alles weg und der Gegner kann froh sein, wenns nur zwei Tore sind. Das ist Balsam auf die vom Insolvenzverwalter geschundene RWE-Seele. Und da kann man diese komische WM in der Wüste glatt vergessen. Das, was hier geboten wird, lässt das Herz hüpfen und die Emotionen hochkochen. Auch wenns nur vierte Liga ist. Das kann man von dem, was da gerade von den Geldhaien der Welt in Katar vorgegaukelt wird, nicht mal ansatzweise behaupten.