Stollen „Made in JVA Tonna“

Im Frühjahr sind es die Tomatenpflanzen, im Advent die Stollen. Diese beiden Angebote sorgen stets für lange Schlangen, wenn in der Rotunde des Erfurter Regierungsviertels zum Markttag eingeladen wird. Gestern ging dort der inzwischen schon 14. Weihnachtsbasar über die Bühne. Und der Andrang war wieder groß. Denn es gab nicht nur viel weihnachtliche Deko für Haus und Garten, es gab auch Backwerk. Und sogar preisgekröntes. Denn der Butterstollen, der alljährlich in der Backstube der JVA Tonna hergestellt wird, hat bei der Prüfung des Landesamtes für Landwirtschaft und Ländliches stolze 4,85 Punkte von fünf möglichen erzielt. Bäckermeister Lars Raff war hoch zufrieden über den Ansturm. Wohlwissend, dass es auch der Preis war, der für den Zulauf verantwortlich war. Ein Kilo Qualitätsstollen für sieben Euro, sucht man im gesamten Freistaat zur Vorweihnachtszeit vergeblich.

Bereits seit Oktober läuft in Gräfentonna die Stollen-Produktion auf Hochtouren. Alljährlich kümmert sich ein Team aus neun Gefangenen darum, dass es dem Stollen an nichts fehlt. Keiner davon kommt aus dem Fach, weiß Lars Raff, dafür sind die Auserwählten mit Begeisterung dabei. Neben dem ausgezeichneten Butterstollen, wird noch Marzipan- und Mandelstollen in Form gebracht.

Insgesamt 5000 Stollen sind es pro Saison, die in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tonna abgepackt werden. 800 Stollen hat man für den Weihnachtsbasar in der Landeshauptstadt reserviert – der Rest sei für die Gestaltung der Weihnachtsfeiern in den restlichen Thüringer Haftanstalten und für die Abarbeitung der gut gefüllten Auftragsbücher.