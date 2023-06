Straße in Erfurt-Daberstedt wird bis Jahresende voll gesperrt

Erfurt. Haltestellen werden ausgebaut und die Straße erneuert. Die wichtige Erfurter Buslinie 9 muss umgeleitet werden.

Nach der Fernwärmeleitung im Vorjahr wird in der Wilhelm-Busch-Straße schon wieder gebaut. Die Folge ist eine Vollsperrung, die nach Angaben von Stadtverwaltung und Evag am Mittwoch, 21. Juni, in Kraft tritt und bis Jahresende andauert.

Gründe sind der barrierefreie Ausbau von Haltestellen und ein grundhafter Straßenausbau. Die Buslinie 9 wird in beide Richtungen über Sorbenweg und Rudolstädter Straße umgeleitet, wo Ersatzhaltestellen eingerichtet werden.