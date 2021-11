Eine Straßenbahn in Erfurt.

Straßenbahn-Unfall in Erfurt mit rund 130.000 Euro Schaden

Erfurt. Über eine Stunde gab es Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr.

Dienstagmittag gegen 11.20 Uhr kam es am Urbicher Kreuz in Erfurt zu einem Straßenbahnunfall. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer hatte laut Polizei an einem Straßenbahnübergang eine rote Ampel missachtet. Es kam zur Kollision mit der Straßenbahn.

Anschließend fuhr der Autofahrer gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

An seinem Auto entstand Totalschaden. Für die Dauer von etwa 1,5 Stunden kam es zu Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr. Der Schaden wird auf mehr als 130.000 Euro geschätzt.