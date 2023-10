Straßenbahnen fallen aus: Personalnot plagt die Erfurter Verkehrsbetriebe

Erfurt. Die Evag bestätigt eine Ausnahmesituation auf dem Streckennetz in Erfurt. Wie es dazu kommen konnte.

Nach der Änderung des Fahr-Takts auf der Buslinie 9 gibt es Einschränkungen im Straßenbahnverkehr zu vermelden. „Aufgrund von Personalengpässen können einzelne Abfahrten der Linien 3 und 6 sowie im Abendverkehr auf Linie 1 nicht bedient werden.“ Diese Nachricht prangte den ganzen Samstag als Laufband an den Anzeigetafeln der Evag-Haltestellen.

Akute Situation sorgt für nicht bediente Abfahrten

Auf Anfrage sagt dazu ein Stadtwerke-Sprecher, dass die Erfurter Verkehrsbetriebe zu dem Schritt gezwungen wurden, weil an dem Tag krankheitsbedingt akut Personal ausgefallen war. Ob solche Ausfälle auch in den kommenden Tagen zu befürchten seien, dazu sagte der Sprecher, dass es keine Hinweise gebe und so etwas aus der Not tagesaktuell entschieden werden müsse. Die aufkommenstarke Linie 2 zur Messe war nicht von den Ausfällen betroffen.

Bereits in der vorigen Woche hatte die Evag mitgeteilt, dass die Buslinie 9 wegen krankheitsbedingter Ausfälle statt im 7,5-Minuten-Takt nur im 10-Minuten-Takt fahren könne.