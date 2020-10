Erfurt. Eine Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar hat in Erfurt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zwei Personen wurden verletzt.

Streit in Erfurter Shisha-Bar eskaliert – Polizei rückt mit Großaufgebot an

Zu einer Auseinandersetzung in einer Erfurter Shisha-Bar am Juri-Gagarin-Ring wurde die Polizei am späten Freitagabend gerufen. Mehrere Personen waren offenbar in der Bar in Streit geraten.

Die Auseinandersetzung, an der nach ersten Informationen zwischen 20 und 40 Personen beteiligt gewesen sein sollen, verlagerte sich anschließend vor das Lokal. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die meisten Personen jedoch den Platz bereits verlassen. Um ein weiteres Aufeinandertreffen zu verhindern, blieben Polizisten nach dem Einsatz vor der Bar.

Auch in der Meienbergstraße sei die Polizei präsent gewesen, da sich mehrere der Personen in diese Richtung begeben haben sollen.

Eine Person wurde zur Identitätsfeststellung mitgenommen. Zwei Personen seien leicht verletzt worden.

Weitere Einzelheiten blieben zunächst unklar.

