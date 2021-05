Streit nach Unfall eskaliert in Erfurt - Seniorin fällt auf dubiose Handwerker rein

Erfurt Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Erfurt.

Unfall eskaliert

Am Dienstagnachmittag eskalierte laut Polizei ein Streit zwischen zwei Männern in der Moskauer Straße. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer war auf einen gleichaltrigen Motorradfahrer aufgefahren. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht.

Die beiden Männer gerieten in Streit und der Motorradfahrer schlug nach dem Fahrer des BMWs. Dieser flüchtete sich in sein Auto. Als der wütende Motorradfahrer versuchte die Reifen des Autos zu beschädigen, öffnete der Autofahrer sein Fenster. Dies nutzte der Motorradfahrer, um mit einer Sprayflasche und einem Feuerzeug in der Hand in den BMW zu sprühen. Durch die Stichflamme zog sich der Autofahrer leichte Brandverletzungen zu. In der Not brachte der Mann im Auto ein Reizstoffspray zum Einsatz, um den Angriff abzuwehren.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen und der 33-jährige Honda-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Das Motorrad wurde sichergestellt und mit dem Motorradfahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Auf dubiose Handwerker reingefallen

In Erfurt-Bischleben ist eine 73-jährige Frau auf Betrüger reingefallen. Bereits am 07.05.2021 erhielt sie Besuch von sechs vermeintlichen Bauarbeitern, so die Polizei. Diese boten ihr Reparaturen am Dach für 600 Euro an. Die nichtsahnende Frau stimmte dem Angebot zu. Am Montag erschienen die sechs Männer mit südeuropäischen Erscheinungsbild und führten in 90 Minuten die Reparaturarbeiten durch. Anschließend forderten sie von der Frau einen fünfstelligen Betrag. Die Frau hob das Geld von der Bank ab und übergab es den Männern. Anschließend verschwanden sie mit einem dunkelroten und einem blauen Kleintransporter. Erst später realisierte die 73-Jährige, dass sie auf Betrüger reingefallen war und erstattete bei der Polizei am Dienstag Anzeige.

Schmierereien

Während einer Fußstreife entdeckte ein Polizist am Dienstagnachmittag in Erfurt gleich mehrere Schmierereien. Im Bereich des Sauerdornwegs und Mispelwegs hatten Unbekannte mit einem schwarzen Stift und schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzüge auf ein Stromhäuschen, einen Briefkasten, einen Zigarettenautomaten und einen Glascontainer aufgebracht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Fahrräder gestohlen

Anwohner stellten am Dienstagmittag fest, dass ein Dieb in ihren Keller in der Goethestraße von Erfurt eingebrochen war. Auf unbekannte Weise gelangte die unbekannte Person in das Mehrfamilienhaus. Um sich zu einer Kellerbox Zutritt zu verschaffen, durchtrennte der Täter einen Schließring und verursachte dadurch 200 Euro Sachschaden. Die unbekannte Person stahl zwei Mountainbikes und Inlineskates im Wert von mehr als 2.000 Euro.