Erfurt. In Erfurt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kioskbesitzer und einem Kunden, der in der Nacht ein Paket abgeben wollte.

Streit über Paket in Erfurt endet im Krankenhaus

Am Mittwoch eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Erfurter Innenstadt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wollte ein 61-jähriger Mann kurz vor Mitternacht seinen Kiosk abschließen, als ein 26-jähriger Kunde ein Paket abgeben wollte. Der Ladenbesitzer weigerte sich aber, es noch anzunehmen. Laut der Polizei eskalierte die Situation kurz darauf und die Männer begannen sich zu schlagen. Unter anderem wurde für die Prügelei ein Standaschenbecher zweckentfremdet.

Beide Männer wurden leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

