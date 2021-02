Streit um Gesichtsmaske in Erfurt eskaliert - Mann wird von Auto angefahren und mitgeschleift

Zwei Männer sind wegen einer Maske in Erfurt derart in Streit geraten, dass einer den anderen mehrere Meter auf seiner Motorhaube mitschleifte.

Eine nicht aufgesetzte Gesichtsmaske in einem Supermarkt in Erfurt hat zu einem Streit geführt, in dessen Folge ein 48 Jahre alter Mann von einem Auto verfolgt und angefahren worden ist. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, sei es am Mittwochnachmittag zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, da einer der Männer seine Gesichtsmaske verspätet aufgesetzt habe. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog