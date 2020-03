Der Streit um Kinderbetreuung ist in Erfurt eskaliert (Symbolfoto).

Erfurt. Eine Frau und ein Mann haben in Erfurt einen anderen Mann angegriffen, weil es Meinungsverschiedenheiten gab. Jetzt wurden die Kinder der Frau in Obhut des Jugendamts genommen.

Streit um Kinderbetreuung eskaliert: Gefährliche Körperverletzung in Erfurt

Eine Frau und ein Mann haben am Samstagnachmittag in Erfurt einen 52-Jährigen in dessen Wohnung angegriffen.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten die Beteiligten aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zur Betreuung eines Kindes in Streit. Die 28-jährige Frau und der 41-jährige Mann gingen während des Streits auf den Älteren los und flohen kurz darauf.

Der Geschädigte wurde mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt.

Die Polizei stellte die Täter im Rahmen der Nahbereichsfahndung. Sie standen erheblich unter Alkoholeinwirkung.

Insbesondere die 28-Jährige war der Polizei aus vorangegangenen Einsätzen bekannt.

Gegen beide Täter wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Die vier und neun Jahre alten Kinder der Frau wurden vom Jugendamt in Obhut genommen.

