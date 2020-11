Streit um Maskenpflicht in Erfurter Straßenbahn

Der Hinweis auf einen nicht getragenen Mund-Nasen-Schutz hat in einer Straßenbahn in Erfurt einen Streit ausgelöst. (Archivbild).

Wie die Polizei mitteilte, ist ein junges Paar am Sonntag in eine unangenehme Situation in einer Erfurter Straßenbahn geraten. Den Angaben zufolge waren sie mit der Bahn in Richtung Urbicher Kreuz unterwegs, als drei Männer zustiegen.

Ohne Mund-Nasen-Schutz habe sich einer der Männer neben die Schwangere gesetzt. Die 25-Jährige setzte sich daraufhin an einen anderen Platz, ihr Partner wies die Männer auf die Maskenpflicht hin. Das führte zum Streit, wobei einer der Männer mit einer Flasche warf, die glücklicherweise ihr Ziel verfehlte.

Die Polizei konnte die drei Männer im Alter von 30, 38 und 61 Jahren am Melchendorfer Markt in Empfang nehmen. Sie sind polizeibekannt, es wurde Anzeige gestellt.

Weitere Blaulichtmeldungen