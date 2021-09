Streit um Parkverstoß eskaliert - Bankangestellte verhindert Trickbetrug - Unbekannte erbeuten ungewöhnliches Diebesgut

Erfurt. Das sind die Mitteilungen der Polizei für Erfurt.

Streit um Parkverstoß eskaliert

Am Dienstagabend sind in Töttleben zwei Männer in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, war ein Parkverstoß des 32-jährigen Falschparkers vorausgegangen. Als der 42-jährige Parkplatzinhaber sein Fahrzeug auf seinen Parkplatz fahren wollte, blockierte ihn sein Kontrahent, indem er sich vor das Fahrzeug stellte.

Nach einem weiteren Wortgefecht spuckte der 32-Jährige seinen Widersacher an und verpasste ihm eine Ohrfeige. Jetzt erwarten den Täter mehrere Anzeigen wegen Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung.

Aufmerksame Bankangestellte verhindert Trickbetrug

Am Dienstagnachmittag wollte eine Seniorin laut Polizeiangaben in einer Erfurter Sparkassenfiliale 60.000 Euro abheben. Dabei wurde die Mitarbeiterin am Schalter allerdings stutzig.

Sie fragte die Kundin aus und konnte so in Erfahrung bringen, dass die Dame kurz zuvor von einem Mann angerufen wurde, der sich als Polizist ausgab. Unter dem Vorwand, dass ihre Enkeltochter eine Frau totgefahren hätte, forderte der Mann das Geld für eine Kaution.

Dank der aufmerksamen Sparkassenangestellten konnte der Betrug verhindert und die Seniorin davor bewahrt werden, ihr gesamtes Erspartes zu verlieren.

Unbekannte erbeuten ungewöhnliches Diebesgut

Am Dienstag ist in den Nachtstunden zwischen 1.35 Uhr bis 1.50 Uhr in einen Discounter im Erfurter Norden eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, durchschnitten unbekannte Täter dazu einen Stacheldrahtzaun.

In der weiteren Folge stahlen sie von dem Gelände zwei Steinfiguren im Wert von ungefähr 400 Euro. Der Sachschaden überstieg den Wert der Beute um ein Vielfaches und wurde mit 1.000 Euro beziffert.

