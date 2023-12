Streit unter Taxifahrern endet in Erfurt mit Prügelei

Erfurt. Der Streit um potentielle Fahrgäste führte in Erfurt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Taxifahrern. Am Ende gab es zwei Leichtverletzte und zwei Anzeigen.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurden Polizeibeamte am Freitagabend in die Erfurter Innenstadt gerufen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, seien zwei Taxifahrer Über die Reihenfolge der Beförderung potentieller Fahrgäste zwei in Streit geraten.

Dabei schlug ein Taxifahrer in das Gesicht des Anderen, der sich wiederum mit einem Tritt in die Genitalien seines Gegners wehrte. Beide Taxifahrer wurden durch die gegenseitigen Angriffe leicht verletzt und hätten sich nun, jeder für sich, in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung zu verantworten.

