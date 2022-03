Streit vor einer Disco in Erfurt: 20-Jähriger bekommt Glasflasche gegen Kopf geworfen

Erfurt. In der Nacht zum Sonntag ist ein Streit von zwei Männern vor einer Erfurter Disco eskaliert. Der eine musste sogar ins Krankenhaus.

In der Nacht zum Sonntag ist in Erfurt ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Die zwei waren gegen 00.30 Uhr laut Polizei vor einer Disco aneinandergeraten. Plötzlich griff der eine Mann den anderen 20-Jährigen mit einer Glasflasche an, indem er ihm diese gegen den Kopf warf.

Der 20-Jährige hatte daraufhin eine Kopfplatzwunde. Dem Täter gelang unerkannt die Flucht. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.