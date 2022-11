Streit wegen Sitzplatz in Bus eskaliert – Männer schlagen in Erfurt auf 48-Jährigen ein

Erfurt. Ein Streit in einem Erfurter Stadtbus ist derart eskaliert, dass die Fäuste flogen. Dabei ging es nur um einen Sitzplatz.

Am Montagmorgen ist in einem Stadtbus in Erfurt ein Streit um einen Sitzplatz völlig aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei hatte sich ein 48-Jähriger auf einen Platz gesetzt, den ein anderer Mann für einen Arbeitskollegen freigehalten hatte.

Als dieser dazu kam, schlugen beide Männer auf den 48-Jährigen ein und verletzten ihn leicht im Gesicht. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

