Im Erfurter Dichterviertel war am Freitagmorgen der Strom ausgefallen.

Stromausfall in Erfurt - Mehrere Haushalte saßen im Dunkeln

Erfurt. Im Süden von Erfurt war am Freitag der Strom ausgefallen. Zahlreiche Haushalte saßen seit den frühen Morgenstunden im Dunkeln.

Wie die Stadtwerke Erfurt per Twitter informiert hatten, hatte es im Süden von Erfurt einen Stromausfall gegeben. Laut MDR Thüringen waren ungefähr 1400 Haushalte betroffen, vor allem in der Steigerstraße und der Arnstädter Straße, also dem sogenannten Dichterviertel.

Gegen 6 Uhr war die Stromversorgung zusammengebrochen, eine Ursache ist noch nicht bekannt, erklärte ein Sprecher der Stadtwerke Erfurt auf Nachfrage. Gegen 7.50 Uhr dann die Entwarnung - Strom ist wieder da:

Mittlerweile sollte wieder alles laufen - danke an unsere Jungs und Mädels 👍👍 — Stadtwerke Erfurt (@SWE_Erfurt) October 1, 2021

