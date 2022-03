Studenten kümmern sich um Erfurter Pfründnerhäuser

Erfurt. Ihre Projektarbeit zu den Erfurter Pfründnerhäusern haben FH-Studierende jetzt vorgestellt.

Ihre Projektarbeit zu den Erfurter Pfründerhäusern haben jetzt zwölf Studierende des Masterstudienganges Konstruktiver Ingenieurbau der Fachrichtung Bauingenieurwesen der Fachhochschule Erfurt (FHE) vorgestellt. Bereits seit 2019 bearbeiten Studierende im Rahmen von inzwischen drei Projekten im Modul „Bauen im Bestand“ das historische Gebäude im Thüringer Volkskundemuseum Erfurt. Gegen Überlassung von materiellen Werten – den Pfründen – konnten sich begüterte Erfurter dort bereits im 17./18. Jahrhundert einen betreuten Lebensabend auf dem Gelände des damaligen Hospitals sichern.

Das Gebäude steht seit Jahrzehnten leer und ist stark sanierungsbedürftig. Die Studierenden haben in den Archiven nach alten Bauunterlagen gesucht, danach in drei Abschnitten das Gebäude per Hand und auch digital mit einem 3D-Scan aufgemessen, Bauschäden erfasst und darauf aufbauend Vorschläge zur Sanierung des Gebäudes erarbeitet.

Die Präsentation fand vor den betreuenden Professorinnen und Professoren und Vertreterinnen der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Erfurt statt. Das Projekt selbst ist Teil einer bereits seit vielen Jahren bestehenden Kooperation zwischen der Stadt Erfurt und der Fachrichtung Bauingenieurwesen der Fachhochschule Erfurt.