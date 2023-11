Sturmfrei für die Ehefrau? Erfurter Chor wirbt mit verrückter Idee

Erfurter Männerchor, Auftritt in der Thomaskirche am 8. und 9. Dezember 2023. Hans-Peter Goltz

Erfurt. Das Nachwuchsproblem ereilt fast jeden Chor. Einer appelliert nun an die Ehefrauen. Und wirbt zugleich für seine Konzerte in Erfurt.

„Der Chorgesang droht auszusterben.“ Während Hans-Peter Goltz diesen Satz sagt, ist ihm die Wehmut deutlich anzumerken. Er singt im zweiten Tenor des Erfurter Männerchores (EMC), einer der größten Chöre in Thüringens Landeshauptstadt. Dieser besteht seit 1890, damals schlossen sich Erfurter Handwerker, Kaufleute, Arbeiter, Beamte und Unternehmer zum Verein zusammen. Das erste Konzert fand damals am 3. April 1891 im Kaisersaal statt. Der Chor spielt seit diesen Tagen eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Stadt.

Das Liedgut reicht vom klassischen Volkslied über traditionelle und moderne deutsche und internationale Chorliteratur. Unter der langjährigen Leitung von Gert Frischmuth wurde der Männerchor 1992 mit der von Bundespräsident Theodor Heuss gestifteten Zelter-Plakette ausgezeichnet. Diesem Anspruch fühlt sich der Chor noch heute unter Leitung von Christian Wolf getreu dem Motto „Singen heißt Verstehen“ verpflichtet.

Allerdings hat der EMC, wie viele Chöre, ein Nachwuchsproblem. Die Sänger werden älter und älter, nur wenige junge Männer rücken nach. „Zudem sind einige Sänger nach der Pandemie nicht mehr gekommen, sie hatten sich mental aufgrund dieser langen Probenpause zu sehr vom Chor entfernt“, sagt Hans-Peter Goltz. Er hat mit anderen Chormitgliedern einen Flyer entworfen, um für den Chor zu werben. „Eigentlich“, meint er lachend, „haben wir überlegt, einen speziellen Gutschein für Ehefrauen zu machen. So nach dem Motto: Sie wollen mal zwei Stunden sturmfrei haben? Dann schicken Sie Ihren Mann doch zur Chorprobe.“

Zwei Konzerte im Advent

Nun, vielleicht fühlen sich Gattinnen auch durch den etwas neutraleren Flyer angesprochen, jedenfalls ist stets Montags, 19 Uhr, im Meistersaal der Handwerkskammer am Fischmarkt Probe. Höhepunkte sind die Konzerte in der Andreaskirche (3. Dezember) und in der Thomaskirche (8. und 9. Dezember). „Das sind gemeinsame Adventskonzerte des Erfurter Männerchores und des Erfurter Lehrerchores“, sagt Hans-Peter Goltz. „Zudem sind die Sopranistin Natascha Scholl, Jens Nedeß am Klavier und Christina Wolf-Dreißig an der Orgel zu hören.“

Der Beginn in der Thomaskirche ist 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Kartenvorverkauf nur bei der Tourist-Information, Restkarten an der Abendkasse. Kinder bis zehn Jahren haben freien Eintritt. In der Andreaskirche ist der Eintritt für alle frei.