Sturzbetrunkener Mann greift Polizisten an - Mopedfahrt endet im Gefängnis - Mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen

Erfurt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Sturzbetrunkener Mann greift Polizisten an

Der Stadtordnungsdienst in Erfurt hat am Mittwochabend die Polizei um Hilfe gerufen. Laut Polizeiangaben waren sie in der Stauffenbergallee auf einem Supermarktparkplatz von einem 21-jährigen Mann angepöbelt worden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von fast 3,5 Promille, sollte der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 21-Jährige dachte gar nicht daran und setzte zur Flucht an. Als die Polizeibeamten ihn daran hinderten, leistete der Betrunkene Widerstand. Er versuchte einen Beamten im Krankenwagen zu treten und beleidigte die Ordnungshüter fortwährend. Der Störenfried erhielt dafür gleich mehrere Anzeigen.

Mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen

Am Mittwoch ist die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Dieb in der Erfurter Innenstadt mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen hatte. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Täter zwischen Samstagabend und Montagabend vermutlich während der Öffnungszeiten unbemerkt in den Lagerbereich eines Ladens am Anger.

Mit einem Schlüssel aus dem Lager öffnete der Täter einen Tresor und stahl neben dem Bargeld zwei Geldkarten. Zur Tatortarbeit kam die Kripo Erfurt vor Ort zum Einsatz.

Mopedfahrt endet im Gefängnis

Am Mittwochabend hat die Erfurter Polizei in der Lagerstraße mit einem Mopedfahrer eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Als die Beamten den 30-jährigen Fahrer und das Moped in Augenschein nahmen, kamen laut Polizeiangaben zahlreiche Vergehen zu Tage.

Das Kleinkraftrad stand in Fahndung, da es gestohlen gemeldet wurde. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Zu allem Überfluss lag gegen den 30-Jährigen noch ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Das Moped wurde sichergestellt und der Fahrer festgenommen. Er wurde noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Verräterischer Geruch

Die Polizei hat Mittwochmittag einen Zeugenhinweis erhalten. Wie die Polizei mitteilte, sei das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Krämpfervorstadt in eine würzige Wolke gehüllt. Die Beamten nahmen sich der Sache an und gingen dem Geruch auf die Spur.

Tatsächlich nahmen die Beamten aus einer Wohnung eine unverkennbare Note von Marihuana wahr. Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. In den vier Wänden des 18-jährigen Bewohners wurden mehr als 110 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Zudem entdeckten die Beamten einen Schlagstock, welcher zugriffsbereit am Eingang der Wohnung hing. Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann nun wegen Drogenhandels mit Waffen.

