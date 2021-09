Sturzbetrunkener Randalierer zieht durch die Erfurter Innenstadt - Türschloss mit Klebstoff beschmiert

Erfurt. Außerdem verursachte ein vermeintlicher Diebstahl einen Polizeieinsatz. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Randalierer zieht durch die Innenstadt

Ein randalierender Mann hat am Mittwoch in den frühen Abendstunden gleich mehrere Beamte der Erfurter Polizei beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, trat der 41-Jährige zunächst in der Bahnhofstraße gegen Mülltonnen.

Anschließend beschädigte er ein abgestelltes Fahrrad. Als die Beamten eintrafen, waren er und sein Begleiter hochaggressiv. Ein Alkoholtest bei dem Täter lieferte die Erklärung: der Mann pustete über zwei Promille.

Ermittlungen ergaben, dass er bereits im Vorfeld versuchte, in einem Haushaltswarengeschäft zwei Isolierkannen zu klauen. Den Mann erwarten jetzt zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls.

Türschloss mit Klebstoff beschmiert

Eine 30-jährige Frau hat am Mittwochabend versucht in ihre Erfurter Wohnung zu kommen. Jedoch wollte laut Polizeiangaben ihr Schlüssel einfach nicht mehr ins Schloss passen. In ihrer Not rief sie die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass jemand Kleber in das Türschloss schmierte. Ein hinzugerufener Schlüsseldienst konnte die Tür wieder öffnen und die Frau in ihre Wohnung lassen. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wird jetzt ermittelt.

Vermeintlicher Diebstahl verursacht Polizeieinsatz

Zwei Männer, eine Brechstange und ein Auto. Eine Kombination, die nichts Gutes verheißen lässt. Ein Zeuge hatte genau das am Mittwochmittag in Erfurt beobachtet. Die Polizei rückte an, um die Diebe an ihrem Vorhaben zu hindern.

Eine Straftat lag allerdings doch nicht vor. Ein Mann hatte die Autoschlüssel in seinem 19 Jahre alten Golf gelassen und die verriegelte Tür zugeworfen. Da sich der Golf nicht mehr öffnen ließ, griff der Autobesitzer kurzerhand zur Brechstange.

Diebe stehlen Reisetasche und Rucksack aus offenen Auto

Unbekannte Diebe haben am Mittwochabend in Erfurt eine Reisetasche und einen Rucksack mit Wanderbekleidung aus einem Auto entwendet. Der Mercedes parkte laut Polizeiangaben in der Erfurter Innenstadt.

Leider hatte der 69-jährige Geschädigte beim Verlassen seines Autos vergessen, beide Seitenscheiben zu schließen. Ein Langfinger nutzte diese Gelegenheit und griff in das Auto.

