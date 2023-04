Süße Hasenarmee erobert Erfurter Auenstraße

Erfurt. Was war denn bei der Erfurter Tafel los? Hasenalarm im Großformat – und das alles für einen guten Zweck.

200 Schokoladenhasen gingen in dieser Woche an die Erfurter Tafel. Guido Vogel als Vertreter des Fördervereins der Erfurter Elternsprecher und Armin Däuwel als Kreiselternsprecher übergaben die süße Spende an Andrea Kranhold, die Leiterin der Erfurter Tafel. Der Kontakt zur Tafel besteht schon seit vielen Jahren, in der Adventszeit gab es Weihnachtsmänner und natürlich beteiligte sich die Kreiselternvertretung auch an der Wunschbaumaktion.

„Mit der Osterhasenspende wollen wir die wertvolle Arbeit der Tafel würdigen. Und wir möchten auch einen kleinen Beitrag leisten, Kindern, denen es nicht so gut geht, eine kleine Freude zu machen“, sagt Armin Däuwel.

Erst kürzlich hatte die Kreiseltervertretung eine Bücherkiste an die Gemeinschaftsschule 10 am Berliner Platz übergeben. Und jetzt, nach der Pandemie, sollen auch Veranstaltungen stattfinden. Die Kreiselternvertretung möchte wieder Abende mit Referenten organisieren. In der Vergangenheit hatten etwa Vorträge zu Drogen oder Mobbing stattgefunden, zahlreiche Eltern nutzten diese Möglichkeiten der Informationsgewinnung.