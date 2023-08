Super-Recogniser erkennt Straftäter am Erfurter Hauptbahnhof wieder

Erfurt. Ein Polizist erkannte am Erfurter Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter. Der Mann kam ins Gefängnis. Das sind die Hintergründe.

Ein Polizist, der als "Super-Recogniser" zertifiziert ist, erkannte am Dienstagabend am Erfurter Hauptbahnhof einen Straftäter. "Super-Recognizer" sind Beamte der Bundespolizei, welche die Fähigkeit besitzen, sich Gesichter und Bewegungsabläufe sehr gut zu merken und auch Jahre nach einem Ereignis wieder abrufen zu können. Diese Fähigkeit hilft besonders bei der Wiedererkennung von Straftätern.

Nach den Angaben der Polizei, war der 37-Jährige, der vom dem "Super-Recogniser" erkannt wurde, durch diverse Vermögens- und Eigentumsdelikte bereits in mehreren Städten polizeilich aufgefallen, unter anderem auch in Erfurt wegen Diebstahl.

Im Juli hat die Thüringer Justiz einen Haftbefehl gegen den Mehrfachtäter erlassen. Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei einer Durchsuchung in der Dienststelle zudem noch 11,63 Gramm Cannabisblüten gefunden. Diese wurden sichergestellt.

Am Mittwochmittag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht in Gotha. Der 37-Jährige wurde festgenommen und anschließend in die Strafanstalt Tonna gebracht.

