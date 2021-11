Synode des Kirchenkreises Erfurt tagt am Wochenende

Erfurt. Matthias Rein steht erneut als Kandidat für die Senior-Wahl zur Verfügung. Bischof Ulrich Neymeyr wird zu Gast sein.

Neben der Verabschiedung des Haushaltsplans stehen zwei besondere Punkte auf der Tagesordnung der 4. Tagung der XVII. Synode. Wie der Präses der Kreissynode, Ulrich Born, mitteilte, schlägt der Nominierungsausschuss zur Wahl des Seniors einstimmig den derzeitigen Amtsinhaber Matthias Rein zur Wiederwahl für die nächsten zehn Jahre vor. Außerdem steht die Wahl einer Proseniorin für die bis 2026 dauernde Amtszeit auf der Tagesordnung. Das Evangelische Ministerium hat dafür Pfarrerin Tabea Schwarzkopf vorgeschlagen. Die Proseniorin ist neben dem 1. Prosenior, Pfarrer Uwe Edom, Stellvertreterin des Seniors.

Ein weiterer Höhepunkt während der Synode ist die Begegnung mit dem Bischof des Bistums Erfurt, Ulrich Neymeyr. Bischof Neymeyr wird über den Stand der Vorbereitungen zum Deutschen Katholikentag berichten, der vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 in Erfurt stattfindet.

Der Kirchenkreis ist eine selbstständige kirchliche Körperschaft innerhalb der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, der circa 27.470 Gemeindeglieder in 29 Land- und 12 Stadtgemeinden angehören. Der Kirchenkreis ist seelsorgerlich, diakonisch, missionarisch, ökumenisch und im Bildungsbereich tätig. Derzeit befinden sich 14 Kindertagesstätten in Trägerschaft Evangelischen Kirchgemeinden und Stiftungen in Erfurt.