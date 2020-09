Erfurt. In der Andreaskirche in Erfurt ist bis November eine Ausstellung mit Lea-Figuren zu sehen. Chance auf anschaulichen Unterricht

Ein Junge zieht einen störrischen Esel über den Markt. In einer Ecke stapeln sich die Körbe, in einer anderen wird gerade um Ware gefeilscht. Orientalische Szenen sind gerade in der Andreaskirche zu bewundern. An diesem frischen Morgen wuseln Mädchen und Jungen aus der Montessori-Grundschule zwischendrin.