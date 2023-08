Szenen wie im Zombie-Film: Welches Buch eine Erfurterin empfiehlt

Erfurt. Gediegene Mittelschichtler mit Rückenproblemen wurden zu Junkies. Wie das kommt, ist im aktuellen Buchtipp nachzulesen.

Verwahrloste Menschen taumeln benommen über die Straße, sie campieren in notdürftigen Zelten direkt an den Straßen, immer auf der Suche nach der nächsten Dosis. Was wie ein Setting für einen neuen Zombie-Film klingt, ist mittlerweile in allzu vielen Städten im Mittleren Westen der USA Normalität: die traurigen und fatalen Auswirkungen der grassierenden Opioid-Epidemie. Genuin und originär verantwortlich dafür ist die Firma Purdue Pharma und die Inhaber-Familie Sackler. Warum schreibe ich das so frank und frei? Zum einen alles gerichtlich festgestellt und zum anderen, weil der Investigativjournalist Patrick Radden Keefe in seinem Buch „Das Imperium der Schmerzen“ darlegt, mit welchen Praktiken die Firma auf direkte Weisung Ärzte, Patienten (und nationale Gremien) täuschte und in der Summe bewirkte, dass millionenfach und in zahlreichen Regionen Schmerzpatienten das immens schnell und immens stark abhängig machende Medikament Oxycontin erhielten: Gediegene Mittelschichtler mit Rückenproblemen wurden so zu Junkies. Die gesellschaftliche Erosion ist gravierend; die Süchtigen stiegen mit den Jahren auf Heroin und das fatale Fentanyl um.

Der Autor schildert den Aufstieg der Familie und ihre Machenschaften souverän und in erzählerischer Hinsicht ungemein spannend und süffig. Auch Streaming-Serien wie „Dopesick“ oder demnächst „Painkiller“ widmen sich dem Thema. Immer mehr Menschen erfahren nun, dass der einst Museumsgalerien zierende Name für eine unfassbar geldgierige und menschenverachtende Vorgehensweise steht, die allzu viele allzu lange unterstützt haben.

Ramona Schäfer ist Lektorin der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt