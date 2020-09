Täter beschädigen Autos – Einbrecher wird erwischt – Aufbruchsversuch an Automaten scheitert

Am Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben sich Unbekannte in Erfurt an insgesamt drei Fahrzeugen des Straßen- und Tiefbauamtes zu schaffen gemacht. Laut Polizeiangaben hatten die Täter an den am Steinplatz geparkten Autos jeweils alle vier Reifen zerstochen. Sie richteten damit hohen Sachschaden an.

Einbrecher erwischt: Videobeweis führt zur Überführung

Mitarbeiter einer Gaststätte in der Erfurter Innenstadt haben Mittwochnacht einen Dieb bei seiner Flucht ertappt. Der Unbekannte hatte sich gegen 23 Uhr unbefugt Zutritt zum Gebäude verschafft und mehrere Mitarbeiterschränke aufgebrochen. Auf der Suche nach Bargeld hatte er nach Angaben der Polizei sogar Zigarettenautomaten umgeworfen.

Mit Säcken voller Leer- und Diebesgut konnten ihn die Angestellten des Restaurants dann beim Verlassen des Tatorts beobachten. Von den Beobachtern erschrocken, floh der Dieb mit einer alten gestohlenen Jacke und ließ seine Beute zurück.

Da das Restaurant videoüberwacht war, konnte die Polizei den Mann nur wenig später identifizieren. Es handelte sich um einen polizeibekannten 33-Jährigen.

Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomaten

Am Donnerstagmorgen haben zwei Unbekannte im Färberwaidweg in Erfurt versucht, einen Zigarettenautomaten zu knacken. Die beiden Täter hatten sich vergeblich mit einem Akku-Bohrer an dem Automaten zu schaffen gemacht.

Ein Zeuge hatte die beiden gegen 2.30 Uhr bei ihrem Versuch beobachtet und die Polizei informiert. Als die Beamten eintrafen, war das Täter-Duo bereits verschwunden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

