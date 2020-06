Erfurt. Zum Tag der Architektur werden am Wochenende Einblicke in zehn Objekte in Erfurt gewährt. Neun davon allerdings nur digital.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der Architektur: Digitale Führungen in Erfurt

Alle Jahre wieder ist es am letzten Wochenende im Juni soweit. Dann lockt der Tag der Architektur mit offenen Türen in ausgewählten Objekten. Eine oft einmalige Chance sich anzusehen, was gemeinsam von Bauherren und Architekten ersonnen und umgesetzt wurde. So auch am kommenden Samstag und Sonntag. Doch von den zehn diesmal ausgewählten Objekten halten neun ihre Türen geschlossen und öffnen sich nur digital bei virtuellen Internetauftritten. Architektur zum Anfassen und Corona – das beißt sich.

Nur in einem Falle nicht. Der Berliner Platz im Norden der Stadt hat den Vorteil von Weite und frischer Luft. Daher wird hier die einzige Möglichkeit bestehen, sich am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr in einer Führung vor Ort die Geschichte dieser Erfurter Großbaustelle von den Mitarbeitern des Auftragnehmers PSL Landschaftsarchitekten Ziegenrücker. Dorlas. Part. erzählen zu lassen. Treffpunkt ist vor dem Stadtteiltreff Berolina am Berliner Platz 11. Sollte das Interesse die Erwartung übertreffen, wird es mehrere Führung geben. Dann muss jedoch von Wartezeiten ausgegangen werden. Es wird um Mundschutz gebeten.

Virtuell zu besuchen: Das Zweifamilienhaus „Hansi“. Foto: Architektenkammer Thüringen

In Erfurt wurden in den letzten Jahren jeweils 1000 bis 2000 Architektur-Interessierte an diesem Tag gezählt. Beleg für das große Interesse, das in diesem Jahr aber durch die Corona-Pandemie maßgeblich beeinflusst wird. Der Großteil der Besichtigungen findet dieses Mal nur vor dem Computer statt. „Wir bedauern das sehr“, sagt Ulf Pleines, Geschäftsführer der Architektenkammer Thüringen. Der Dialog zwischen Bauherr, Interessenten und Architekten erfreue sich seit Jahren großen Beliebtheit. „Da kann man Dinge erleben, die man so sonst nicht erleben kann, sagt Pleines, der angesichts des angekündigten Sommerwetters befürchtet, dass das Interesse darunter leiden könnte.

Um auch in diesen Zeiten für aktuelle Architektur zu begeistern und Anregungen für eigene Vorhaben zu geben, wartet das Online-Angebot zum 27. und 28. Juni 2020 mit einigen Neuerungen auf: „Neben vielen Fotos und Plänen wird es zu mehreren Projekten erstmals ergänzend Kurzfilme geben, die die teilnehmenden Architekturbüros zur Verfügung stellen“, erläutert der Präsident der Architektenkammer Thüringen, Hans-Gerd Schmidt. „So bietet sich für alle Besucher auch aus der Ferne die Gelegenheit, hinter die Türen ansonsten verschlossener Gebäude zu schauen und sich aus erster Hand über Ideen, Konzepte und qualitative Standards zu informieren.“Passend zu den aktuellen Geschehnissen steht der Tag der Architektur 2020 unter dem bundesweiten Motto „Ressource Architektur“: Denn wie wir mit unserem Gebäudebestand in Zukunft umgehen, mit welchen Materialien wir bauen und wie wir Raum gestalten, hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere Lebenswelten, heißt es auf der Internetseite. Architektur sei dauerhaft und mit ihrer Gestaltung gehe eine große Verantwortung einher.

Ebenfalls im Internet: Optiker Zacher an der Langen Brücke. Foto: Architektenkammer Thüringen

Ein Jahr lang sei für den Tag der Architektur 2020 im Vorlauf geplant worden, sagt Pleines. Im März habe man dann umdenken müssen. Man habe zwei Anläufe unternommen, um einige Bauherren dazu zu bewegen, ihre Objekte doch noch zu öffnen. Vergebens und auch verständlich, denn in Ein- oder Zweifamilienhäusern verbiete sich angesichts der gesundheitlichen Problemlage eine Besichtigung von selbst. Nur der Berliner Platz blieb übrig. Nun ist geplant, die neun Objekte im nächsten Jahr zu öffnen.

Diese neun Objekte werden im Internet in der Nacht von Freitag zu Samstag bis Sonntag 24 Uhr für virtuelle Besuche unter www.architekten-thueringen.de/tda/ freigeschaltet. Einblicke sind dann u.a. im Haus Lange Brücke 65 möglich. Die Sanierung und der Ausbau des Gebäudes für Optiker Zacher lief unter Regie des Architekturbüros Weingart und des Architekturbüros Spindler. Der virtuelle Rundgang wird durch eine reizvolle 360-Grad-Rundum-Ansicht unterstützt.

Vor-Ort-Führungen

Umgestaltung Berliner Platz, PSL Landschaftsarchitekten Ziegenrücker. Dorlas. Partnerschaftsges. mbB, Führungen:

Samstag, 27. Juni, 14 Uhr

Sonntag, 28. Juni, 15 Uhr

Treffpunkt: vor Stadtteiltreff Berolina (Berliner Platz 11)

Digitale Führungen

Besucherzentrum egapark, Gothaer Straße 38, Architekturbüro Stadermann - Architekten BDA

Sanierung Caponniere egapark, Gothaer Straße 38, Architekturbüro Südseite

Sanierung / Ausbau Optiker Zacher, Lange Brücke 65, Architekturbüro Weingart, Architekturbüro Dr. Spindler

Innenraumgestaltung Klosterräume, Kartäuserstraße 13, Smits + Tandler freie Architekten und Ingenieure Partnerschaft

Wohnbebauung „Am Borntalbogen“, Adam-Ries-Straße 12-15, Schettler Architekten, plandrei Landschaftsarchitektur GmbH

Sanierung Studierendenwohnhaus, Nordhsr. Str. 78, baukonsult-knabe Architekten - Ingenieure - Gesamtplaner GmbH, plandrei Landschaftsarchitektur GmbH

Zweifamilienhaus „Hansi“, Hans-Sailer-Straße 17, dma deckertmesterarchitekten Partnerschaft mbB BDAHaus 41, Creuzburgweg 41, Architekturbüro Markus Kurze

Einfamilienhaus W/G, Otto-Linne-Straße 48 (OT Marbach), funken architekten