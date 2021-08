Tagebuchtexte: Erster Kuss oder chaotischer Alltag auf der Erfurter Sommerbühne

Altstadt. Der 7. Thüringer Diary Slam steigt am 20. August auf der Sommerbühne im Kultur:Haus Dacheröden in Erfurt.

Bereits zum 7. Mal veranstaltet die Erfurter Herbstlese am Freitag, 20. August, im Kultur:Haus Dacheröden den Thüringer Diary Slam und lädt Mutige ein, dem Publikum ihre Tagebuch-Texte vorzutragen. Wer lieber Zuhören möchte, ist natürlich ebenfalls auf die Sommerbühne eingeladen. Beginn ist 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Selbst Geschriebenes und selbst Erlebtes vortragen

Künstlerinnen und Künstler treten mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an – ein moderner Dichterwettstreit also. Das Publikum entscheidet, welche Poetin oder welcher Poet in die finale Runde kommt. Beim Diary Slam lesen die Vortragenden im Gegensatz zum Peotry Slam aus ihren privaten Tagebüchern vor, Erlebnisse aus längst vergangenen Jugendzeiten oder gefühlvolle Episoden von Liebe und Schmerz. Ob erster Kuss, chaotischer Alltag oder anstrengende Familienfeier, ob gerappt, gesungen oder gereimt, alle Themen und Texte sind willkommen. Hauptsache, die Texte sind selbst geschrieben und stehen in einem Tagebuch.

Poetry Slammer und Liedermacherin bilden den Rahmen

Moderiert wird der Abend von Flemming Witt. Der Poetry Slammer und Autor ist Thüringer Landesmeister im Poetry Slam 2019 sowie deutschsprachiger TeamVizemeister 2019. Musikalisch wird der Abend begleitet von Liedermacherin Friederike, bei der eine facettenreiche Stimme auf humorvolle, aber auch kritische Texte. trifft. Präsentiert wird der Diary Slam von den Stadtwerken.

Karten für 5 Euro gibt es direkt am Anger 37 im Vorverkauf, Tel. 0361 / 644 123 75 oder online auf www.herbstlese.de.