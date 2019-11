Martinfeld/Erfurt. Der Baum für den Erfurter Weihnachtsmarkt kommt in diesem Jahr aus dem Eichsfeld.

Tanne für Erfurter Weihnachtsmarkt gefällt

Am Sonntag wurde in Martinfeld eine 22 Meter hohe Weißtanne für den in zwei Wochen beginnenden Markt gefällt. „Wir freuen uns, dass der einsturzgefährdete Baum noch einen wunderbaren Zweck erfüllt“, sagte Ortsbürgermeister Jens Schrader (parteilos).

Die Tanne soll am Sonntagabend mit einem Tieflader in die Landeshauptstadt gebracht und am Montag dort aufgestellt werden. Die 47 Jahre alte Tanne stand bisher auf dem Gelände des Martinfelder Kindergartens. Der Baum ist Nachfolger von „Rupfi“ - unter diesem Namen war der Erfurter Weihnachtsbaum im vergangenen Jahr wegen seiner wenigen Äste in die Schlagzeilen gekommen. Der Erfurter Weihnachtsmarkt beginnt am 26. November. Weihnachtsmarkt 2019 in Erfurt: Programm, Öffnungszeiten und Anreise Rupfis Nachfolger: Erfurter Weihnachtsbaum aus dem Eichsfeld