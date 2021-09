Tanzeinlage im Auto mit Folgen - Mann wegen Vielzahl von Delikten in Haft

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Tanzeinlage im Auto mit Folgen

Die Erfurter Polizei wurde Mittwochabend zu einem Einsatz auf die Bundesstraße 4 gerufen. Eine Autofahrerin hatte einen Opel gesichtet, der mit Schlängellinien von Weimar in Richtung Erfurt fuhr. Die Polizisten stoppten die Fahrerin an einer Tankstelle wegen des Verdachts auf einen Alkoholkonsum. Die Frau hatte aber weder Alkohol noch Drogen konsumiert. Offensichtlich hatte die Frau den richtigen Radiosender eingeschaltet. Bei lautstarker Musik hatte sie im Auto eine Tanzeinlage hingelegt.

Beute im Wert von mehr als 6.000 Euro

Auf zwei Pedelecs der Marke Flyer hatten es Langfinger in der Nacht zu Mittwoch auf einem Caravan-Stellplatz in Dittelstedt abgesehen. In der Dunkelheit betraten der oder die Täter das umzäunte Gelände und entfernten gewaltsam die Räder von einem Fahrradträger. Die E-Bikes in den Farben rot und grau haben einen Wert von mehr als 6.000 Euro.

Polizei nimmt Mann wegen einer Vielzahl von Delikten fest

Mittwochnacht wurde eine Person im Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Erfurt per Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Diebstahls, Erschleichen von Leistungen und wegen Raubes gesucht wurde. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Der 43-Jährige konnte die geforderte Strafe von 2000 Euro nicht zahlen und wurde daher in ein Gefängnis gebracht.

