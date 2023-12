Tausende Euro Schaden: Unbekannte sprengen und plündern Zigarettenautomat in Erfurt

Erfurt In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Erfurt einen Zigarettenautomaten gesprengt und ausgeräumt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Erfurt einen Zigarettenautomaten in der Ulan-Bator-Straße gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Automat dabei vollständig zerstört, sodass ein Sachschaden von circa 3000 Euro entstand. Außerdem entwendeten die Diebe aus diesem Bargeld und Zigarettenschachteln in unbekannter Menge.

Vor Ort seien lediglich zurückgelassene, teilweise beschädigte Zigarettenschachteln und Böllerreste sichergestellt worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt sicherte am Tatort umfangreich Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben machen können bzw. verdächtige Personen beobachtet oder entsprechende Geräusche im Bereich wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0321433/2023 beim Inspektionsdienst Nord oder Kriminalpolizeiinspektion Erfurt zu melden.

