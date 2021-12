Taxifahrer wirft in Erfurt fünf Betrunkene aus dem Auto und wird geschlagen

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Geld und Zigaretten gestohlen

Auf einen Getränkeladen hatten es Diebe zwischen Montag und Dienstag in der Innenstadt von Erfurt abgesehen. Über ein Fenster waren die Täter in das Geschäft eingestiegen. Sie durchwühlten mehrere Sachen und versuchten, in ein Büro einzubrechen. Die Unbekannten stahlen Bargeld sowie Zigaretten und flüchteten unbemerkt vom Tatort.

Friseursalon heimgesucht

In der Nacht zu Dienstag suchten Einbrecher einen Friseursalon in der Erfurter Altstadt heim. Zwischen 19:30 Uhr und 8 Uhr zerstörten die Langfinger eine Fensterscheibe, um in den Laden zu gelangen. Offensichtlich waren die Täter auf Bargeld aus. Da sie aber weder in der Kasse noch in den Schubladen auf Geld stießen, mussten sie unverrichteter Dinge wieder von Dannen ziehen.

Taxifahrer wirft fünf Betrunkene aus dem Auto und wird geschlagen

Für einen Taxifahrer endete in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt eine Fahrt schmerzlich. Kurz vor 3 Uhr war der 50-jährige Mann in die Altstadt bestellt worden. Dort stiegen fünf Personen in sein Taxi ein. Da die Fahrgäste betrunken waren und ihn beleidigten, forderte er die Gruppe auf, das Taxi wieder zu verlassen. Ein bislang unbekannter Mann stieg daraufhin aus, öffnete die Fahrertür und schlug dem Taxifahrer ins Gesicht. Bei der der Fahndung wurden drei der fünf Personen aufgegriffen. Darunter befand sich auch ein 43-jähriger Mann, der die Polizisten beleidigte und bedrohte. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.