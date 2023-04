Teenager bewerfen Passanten in Erfurt mit Feuerwerkskörper

Erfurt. Am Dienstagabend beobachtete ein Zeuge in Erfurt, wie zwei Jugendliche Passanten mit Feuerwerkskörper bewarfen.

Zwei Jugendliche bewarfen am Dienstagabend Passanten in Erfurt mit Feuerwerkskörpern. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei Teenager aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Allee gezielt Passanten auf dem Gehweg bewarfen.

Laut Polizei waren die beiden Beschuldigten im Alter von 13 und 16 Jahren. Gegen die Teenager wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang die Passanten, welche mit den Feuerwerkskörper beworfen wurden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

