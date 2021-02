Tegut-Markt in der Gorkistraße schließt bis Dezember

Der tegut-Supermarkt in der Gorkistraße in Erfurt wird bis Dezember wegen Umbauarbeiten schließen.

Erfurt. Der Umbau des in die Jahre gekommenen Tegut-Supermarktes in der Gorkistraße in Erfurt wurde lange angekündigt. Ab dem 15. Februar wird hier umgebaut.

Keine überfüllter Parkplatz, kein Kundenansturm. An und in der Tegut-Kaufhalle in der Gorkistraße war gestern alles wie immer. Und doch wird alles anders. Es war der letzte verkaufsoffene Tag vor dem großen Umbau. Nach fast 25 Jahren ist es soweit. Der dringend überholungsbedürftige Supermarkt schließt vorübergehend. Ab dem 15. Februar wird gebaut. Die tegut-Kette hat dem Gebäude eine zehnmonatige Rundumerneuerung verordnet. Am 2. Dezember wollen Filialgeschäftsführerin Ute Lüddecke und ihr Team die Kunden im umgebauten Markt wieder begrüßen.

Einige Bereiche des modernisierten Marktes sollen erweitert und neu in Szene gesetzt werden, so Matthias Pusch, Leiter Unternehmenskommunikation bei tegut. So rücke beispielsweise das Obst-und Gemüsesortiment stärker in den Mittelpunkt und bekomme ein völlig neues Design. Auch technisch werde sich einiges ändern. Hierfür werden alle alten Kühlmöbel durch neue, umweltfreundlichere abgelöst, der Markt bekommt eine LED-Beleuchtung wird der gesamte Markt in einem neuen Licht erstrahlen und es werden so genannte Selbstscann-Kassen installiert. Im Bedienbereich wird es neue Frischetheken geben. Zudem eine Unverpackt-Station. Hier können sich die Kunden ihre Lieblingsprodukte selbst in mitgebrachte Behälter oder bereitgestellte Papiertüten abfüllen.