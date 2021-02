Termine für Lebensmittelwagen

Ein mobiler Verkaufswagen soll die Lebensmittelversorgung am Roten Berg während der Bauzeit des neuen Einkaufszentrums verbessern. Der Wagen der Firma Friko aus Thörey fahre am kommenden Samstag erstmals den Roten Berg an, bestätigt die Ortsteilbürgermeisterin Marina Rothe. Die erste Station sei 9 bis 11 Uhr am Alfred-Delp-Ring. Am Jakob-Kaiser-Ring stehe das Mobil von 11 bis 13 Uhr, am Julius-Leber-Ring von 13 bis 15 Uhr und am Karl-Reimann-Ring von 15 bis 16.30 Uhr.

