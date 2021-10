An der Gemeinschaftsschule in der Eugen-Richter-Straße und allen anderen Schulen der Evangelischen Schulstiftung wird eine Testpflicht eingeführt.

Testpflicht nach Ferien an evangelischen Schulen in Erfurt

Erfurt. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen wollen, bekommen Homeschooling-Angebote.

Angesichts der steigenden Anzahl von Coronafällen und der bevorstehenden Ferien-Reisewelle will die Evangelische Schulstiftung an allen Schulen in eigener Trägerschaft nach den Herbstferien ab 8. November eine mindestens einwöchige Testpflicht für alle Schüler und das gesamte Personal einführen. Wie die Stiftung am Montag mitteilte, würden Testkapazitäten an den Schulen bereitgestellt. Für Schülerinnen und Schüler, die keine Testung durchführen lassen, würden Homeschooling-Angebote vorgehalten.