Tests und Impfungen wecken Hoffnung in Erfurt

Erfurt. Fragen der Erfurter zum Nachweis der Immunisierung können noch nicht beantwortet werden. Ein weiteres Testzentrum soll bald öffnen.

Ein im Vergleich hohes Impftempo und eine inzwischen gute Test-Infrastruktur sorgen in Erfurt für Hoffnungsschimmer in der Corona-Krise. Die Diskussion über Privilegien für Geimpfte und Genesene wirft nun aber Fragen auf, die noch nicht beantwortet werden können – Stadt und Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) bitten noch um Geduld.

Laut Michael Sakriß von der KVT liegt Erfurt bei der Impfquote leicht über dem Landesdurchschnitt von 28 Prozent. Über 12 Prozent hätten bereits die Zweitimpfung erhalten, ein deutschlandweiter Spitzenwert.

Zugleich lassen die nun eröffneten großen Testzentren das Test-Chaos vom Eröffnungswochenende der Buga nahezu vergessen machen. In der ersten Woche hätten die von der Stadt beauftragten Testzentren 13.548 Abstriche genommen, sagt die amtierende Gesundheitsamts-Leiterin Winnie Melzer.

Wie die Gesundheitsdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke) bestätigt, gehe am Wochenende auch das angekündigte Zentrum am Hauptbahnhof in Betrieb, das wie Messe oder Zoo allen Bürgern offen steht. Angestrebt werde nun, das Testen mehr und mehr auf die großen Zentren zu verlagern, um die Hausärzte zu entlasten.

27 Tests aus den Zentren erwiesen sich bisher als positiv. Während somit Infektionsketten unterbrochen wurden, haben die Massentests scheinbar kaum Einfluss auf die Erfurter Inzidenz. Der überwiegende Teil der Positiv-Befunde stammt von Menschen mit Symptomen und von Kontaktpersonen.

Fallhäufung bei Kirchgemeinde und in der To-go-Gastronomie

Von einer Häufung an Fällen betroffen sind laut Melzer drei Schulen, zwei Kitas, Betriebe der To-go-Gastronomie und eine Kirchengemeinde. Im Dehoga-Wohnheim sind nun 55 positive Fälle bestätigt – die Quarantäne wurde verlängert.

In den Krankenhäusern sei die Lage weiterhin angespannt. „Die Belegung im Intensivbereich ist weiter sehr hoch und bringt das Personal an die Leistungsgrenze“, sagt Anke Hofmann-Domke.

Ähnliches gelte für die Hausärzte, fügt Michael Sakriß hinzu. Seit erst das Testen und dann das Impfen hinzukamen, arbeiteten die Praxen endgültig „unter Volllast“. „Es ist eine Extremsituation, die hoffentlich bald vorbei ist“, meint Sakriß.

Fragen nach Nachweisen für eine vergangene Corona-Erkrankung, die künftig die Testpflicht erübrigen soll, könnten noch nicht beantwortet werden. Eine deutschlandweite Klärung stehe noch aus.

Das gelte auch für die Frage, die derzeit am meisten gestellte werde: Da Menschen mit einer zurückliegenden Corona-Erkrankung aus medizinischen Gründen nur eine Impfung erhalten, wundern sie sich, wie sie den vollständigen Impfnachweis erbringen sollen.