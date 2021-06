Erfurt. Werkzeug im Wert von 600 Euro stahlen Unbekannte aus einem Lkw in Erfurt.

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in Erfurt in einen in der Warschauer Straße abgestellten Lkw ein. Nach Angaben der Polizei entwendeten sie verschiedene Arbeitsgeräte.

Demnach gehören ein Messbohrer, eine Werkzeugkiste und eine Bohrmaschine im Gesamtwert von 6000 Euro zum Beutegut der Täter.