Sängerin Rachel Hermlin trat mit The Swingin’ Hermlins im August auf dem ausverkauften Theatervorplatz in Jena auf.

The Swingin’ Hermlins: Swing der 30er Jahre im Erfurter Kaisersaal

Erfurt. The Swingin’ Hermlins spielen am Sonntag in Erfurt.

Gemeinsam mit vielen Fans möchten am Sonntag, 10. Oktober, 16 Uhr, im Kaisersaal The Swingin’ Hermlins, unter Leitung von Andrej Hermlin, den Swing Live wieder aufleben lassen. Geboten wird der Swing der 30er Jahre als beste Unterhaltungs- und Tanzmusik. Dafür sorgen Rachel Hermlin (Gesang), Daniel Duspiwa (Saxophon), Jörg von Nolting (Kornett), Jan Landowski (Posaune), David Hermlin (Schlagzeug), Andrej Hermlin (Klavier), Jack Latimer (Gitarre) und Malte Tönissen (Bass).

Im Konzert bringt Hermlin die Melodien eines Benny Goodman, Count Basie, Glenn Miller, oder auch Jimmie Lunceford zu Gehör. Ähnlich, wie in den Zeiten der Großen Depression in den 30er Jahren gibt auch heute der Swing den Menschen viel Hoffnung und Freude. Andrej Hermlin fühlte sich auch hier seinem Publikum verpflichtet und hat während der Einschränkungen durch die Pandemie mit seinen täglichen halbstündigen Konzerte auf Facebook vielen Hoffnung und Halt gegeben. Am Sonntag ist er nun mit seiner Band und den Solisten Rachel Hermlin, Jack Latimer und David Hermlin auf der Bühne des Erfurter Kaisersaals zu erleben.

Tickets für das Konzert sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, auch in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Meyfartstraße 19 sowie im Ticketshop Thüringen unter der Telefonnummer: 0361/ 227 5­227.