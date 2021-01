Theater Erfurt stellt Spielbetrieb bis 31. März ein

Nach "Der Name der Rose" soll "Die Jungfrau von Orleans" dieses Jahr bei den Domstufenfestspielen aufgeführt werden, dafür laufen die Vorbereitungen am Theater Erfurt, das seinen Spielbetrieb vorerst bis zum 31. März einstellt.

Erfurt Im Haus wird weiter geprobt und in den Werkstätten gearbeitet

Das Theater Erfurt bleibt wie alle anderen Thüringer Theater weiter für Publikumsverkehr geschlossen und wird bis zum 31. März keine Vorstellungen und Konzerte geben. Auf das Datum hatten sich am vergangenen Freitag Intendanten und kommunale Träger mit Kulturminister Benjamin Hoff in einer Videokonferenz verständigt.

Die Betriebsabläufe im Theater, seit Monaten schon wegen der Pandemie auf Kontaktbeschränkung und –vermeidung ausgelegt, bleiben bestehen und werden weiter optimiert, teilt das Theater dazu mit. „Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, die sich strikt an die internen Hygieneregeln halten. Da wir für unsere Produktionen immer einen gewissen Vorlauf benötigen, finden im Haus Proben statt und wird auch in den Werkstatten gearbeitet. Diese Prozesse sind natürlich stark minimiert. Sie müssen aber stattfinden, um für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes gut vorbereitet zu sein“, so Generalintendant Guy Montavon.

Aktuell entstehen in den Theaterwerkstätten Bühnenbilder und Kostüme für „Die Göttliche Komödie“ und „Der Goldene Brunnen“. Beide Produktionen sollen im Frühjahr gezeigt werden. Zudem laufen die Vorbereitungen für die diesjährigen Domstufen-Festspiele, deren Premiere am 9. Juli 2021 geplant ist. Das Theater Erfurt zeigt in diesem Jahr die Oper „Die Jungfrau von Orleans“ von Peter Tschaikowsky. Dank des Open-air-Charakters geht Generalintendant Guy Montavon aktuell davon aus, dass die Festspiele im Sommer - auch im größeren Rahmen - möglich sein können.

Erworbene Tickets für abgesagte Veranstaltungen, die im Theater Erfurt oder über www.theater-erfurt.de erworben wurden, können bis spätestens fünf Werktage nach dem jeweiligen abgesagten Veranstaltungstermin über den Besucherservice des Theaters Erfurt getauscht oder erstattet werden (0361/2233155). Weitere Informationen und das Formular für die Kartenrückgabe ist unter www.theater-erfurt.de/kartenrückgabe zu finden.