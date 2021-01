Theater Erfurt sucht auskunftsfreudige Fans

Aus Protest gegen den erneuten Lockdown wurde das Erfurter Theater in rotes Licht getaucht.

Für eine kurze, mündliche Befragung zum Thema "Theater Erfurt in Pandemiezeiten" sucht das Theater Erfurt gemeinsam mit der Universität Erfurt Menschen, die gerne über ihre Erfahrungen und Eindrücke mit dem Theater zwischen September und Dezember 2020 berichten möchten. Von Interesse seien die Antworten derjenigen, die im genannten Zeitraum Musiktheateraufführungen besucht haben, aber auch die Ansichten jener, die in der aktuellen Spielzeit noch keine Vorstellung besucht haben.

Durchgeführt wird die Befragung von Studierenden der Universität Erfurt im Rahmen des Seminars "Musiktheater heute", das von Patrick Rössler, Professor an der Uni, und Larissa Wieczorek, Dramaturgin am Theater, betreut wird. Die Umfrage erfolgt telefonisch und dauert maximal 15 Minuten. Wer mitmachen möchte, sendet eine Mail mit seiner Telefonnummer an wieczorek@theater-erfurt.de.



Bis Ende Februar 2021 sind für das Theater Erfurt alle Aufführungen und Konzerte abgesagt. In den Werkstätten laufen bereits die Vorbereitungen für die diesjährigen Domstufenfestspiele.