Unverständnis über Minister-Tweet zu Theater Erfurt

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hat im sozialen Netzwerk Twitter Indiskretionen aus Verhandlungen mit der Stadt Erfurt ausgeplaudert und dabei suggeriert, Erfurt würde an der Kultur kürzen. In der Stadt wird der Tweet als Rache für die wiederholte Kritik von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) an der Corona-Politik des Lands interpretiert. Bausewein hatte zuvor erklärt, an der Kultur nicht kürzen zu wollen.

„Die Stadt Erfurt kündigt eine Kürzung der Mittel für @theatererfurt gegenüber @thueringende an“, schrieb Hoff am Freitag bei Twitter. „Ich habe Solidarität gerade in der Corona-Krise bislang nicht so verstanden, dass man bei der Kultur kürzt. #fail“

Doch wer in der Angelegenheit versagt hat („fail“), ist Interpretationssache. „Ich bin deutlich irritiert, dass ein Vertragspartner eine vertrauliche Prüfung mit einer falschen Zuspitzung in die Öffentlichkeit posaunt“, sagt Erfurts Kulturdezernent Tobas Knoblich (parteilos) auf Anfrage. „Das ist kein guter Stil und gefährdet unsere umsichtige Haushaltspolitik, die wir in diesen schweren Zeiten führen müssen.“

Die Stadt Erfurt fördert ihr Theater mit jährlich rund elf Millionen Euro, was 60 Prozent der Gesamtförderung entspricht. Das Land zahlt die restlichen 40 Prozent, deutlich weniger als etwa in Weimar.

Knoblich bat nun in einem internen Schreiben das Land zu prüfen, ob in diesem Jahr 250.000 Euro des städtischen Zuschusses umgeschichtet werden könnten, ohne dass das Land seinen Anteil ebenfalls kürzt. Er verwies dabei auf Haushaltszwänge, die durch die Corona-Krise immens angestiegen seien.

Der Vorschlag sei nach Rücksprache mit dem Theater geschehen, betont Knoblich. Da der Spielbetrieb ruht und das Theater nach vorherigen Corona-Pausen über Reserven verfüge, sei diese Kürzung ohne Einschränkungen bei Personal oder Programm möglich. Man müsse zwischen Kultur und der betrieblichen Situation unterscheiden. „Bei der Kultur kürzen wir nicht“, sagt Knoblich.

Vielmehr erlaube die Umschichtung, dass der Zuschuss für freie Kulturvereine und -projekte in voller Höhe erhalten bleibe. Ohne Sparbemühungen bleibe die vorläufige Haushaltsführung lange Zeit in Kraft, was Kürzungen bei der freien Kultur gleichkomme. „Das Land fällt uns in den Rücken“, meint Knoblich.

Auch CDU-Fraktionschef Michael Hose äußerte Unverständnis über Hoffs Tweet. „Solche wichtigen Sachen sollten nicht in Donald-Trump-Manier in die Öffentlichkeit getragen werden“, sagte er.